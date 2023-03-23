Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 11:35

МЧС предупреждает жителей Прикамья о гололедице и сильном ветре

Ночью и утром 24 марта возможны порывы ветра до 18 м/с
Екатерина Оборина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональное МЧС вновь предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погоды с 24 марта. По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром на дорогах Прикамья образуется гололедица. Также ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и ДТП на дорогах, а также сход снега и льда с крыш. Пермякам рекомендуют быть внимательными и осторожными.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65