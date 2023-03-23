МЧС предупреждает жителей Прикамья о гололедице и сильном ветре

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональное МЧС вновь предупреждает жителей Пермского края об ухудшении погоды с 24 марта. По данным Пермского ЦГМС, ночью и утром на дорогах Прикамья образуется гололедица. Также ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и ДТП на дорогах, а также сход снега и льда с крыш. Пермякам рекомендуют быть внимательными и осторожными.

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