Определены кандидаты на пост главы Добрянского округа

Фото: администрация Добрянского городского округа/Яндекс Карты

Стали известны два кандидата на должность главы администрации Добрянского городского округа. Изначально было три претендента.

По решению конкурсной комиссии в финал вышли экс-глава Добрянки, директор ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрий Антонов и бывший глава Осинского района, замглавы администрации Добрянского округа по ЖКХ Яков Лузянин.

Третим претендентом был бизнесмен Алексей Махнев, но конкурсная комиссия его кандидатуру не одобрила.

Глава Добрянки определится 30 марта.

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