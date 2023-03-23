Пермяк, избивший воспитательницу детского сада, выплатит ей 20 тысяч рублей

Исковые требования пострадавшей пермской воспитательницы были удовлетворены частично. Фото: архив "КП"

Мотовилихинский суд Перми частично удовлетворил иск воспитательницы детского сада, которая пострадала от неадекватного родителя. Женщина рассказала, что в группу, где она работала воспитателем, явился незнакомый ей мужчина, представился отцом одного из детей и захотел забрать ребенка.

- От него исходил запах алкоголя, поведение его было неадекватным, поэтому я отказалась отдавать ребенка, - пояснила пострадавшая воспитательница.

В ходе конфликта мужчина напал на воспитательницу и начал наносить ей побои. В итоге после общения с нетрезвым папашей педагог оказалась на больничном. В своем иске в суд женщина попросила возместить ей 100 тысяч рублей морального вреда.

- В судебном заседании нашел свое подтверждение факт нанесения побоев истице и причинения ей физической боли, - пояснили в пресс-службе Мотовилихинского районного суда Перми. - Определяя размер компенсации, судом было учтено, что педагог испытала во время ударов физическую боль и была вынуждена обращаться за оказанием медицинской помощи. Также судом учтено, что какой-либо вред здоровью истца причинен не был.

В итоге исковые требования были удовлетворены частично: в пользу пострадавшей определена компенсация морального вреда в сумме 20 000 рублей.