В Перми продолжается набор на курс начальной военной подготовки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми для допризывников и военнослужащих запаса продолжается набор на курс начальной военной подготовки. Обучение проведут боевые офицеры, участники военных конфликтов, в том числе ветераны войск спецназа. Об этом сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

В программе курса предусмотрены различные дисциплины, необходимые современному воину. Все желающие смогут пройти огневую, тактическую, военно-медицинскую и инженерную подготовки, а также обучиться навыкам радиационной, химической, биологической защиты, умению ориентироваться на местности и многое другое. Теоретические знания будут активно закрепляться на полевых занятиях.

Первое занятие состоится 27 марта в помещении пермского отделения ДОСААФ России по адресу: Бульвар Гагарина, 74. Начало мероприятия в 18:30. Организаторами выступают Межрегиональная общественная организация военно-патриотического воспитания «Ветеранский резерв», военно-патриотическое движение «Гвардейская смена» и пермское отделение ДОСААФ России.

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