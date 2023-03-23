Компания оказывает услуги теплоснабжения в микрорайоне «Чусовской водозабор». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермское УФАС подозревает «Новогор-Прикамье» в ущемлении прав потребителей тепла. В антимонопольном ведомстве сообщили, что организация не выполняет условия внедрения в Перми метода «альтернативной котельной». «Новогор», помимо основной деятельности, оказывает услуги теплоснабжения в микрорайоне «Чусовской водозабор» и является единой теплоснабжающей организацией для данной территории.

С 2022 года стоимость тепловой энергии для пермских потребителей рассчитывается по новому методу «альтернативной котельной». Это означает, что теплоснабжающие организации не могут выставлять цену выше предельного уровня, который установлен Министерством тарифного регулирования Пермского края.

Установлено, что городская администрация направляла в «Новогор-Прикамье» проект соглашения об исполнении Схемы теплоснабжения. Однако компания его не подписала и предъявила жителям стоимость услуг по максимально возможной цене – 3 338,87 рублей за гигакалорию.

Теперь УФАС подозревает «Новогор-Прикамье» в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. А это может привести к ущемлению прав потребителей. Сейчас в отношении компании возбуждено антимонопольное дело о нарушении Закона о защите конкуренции. Его рассмотрение запланировано на 5 апреля.

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