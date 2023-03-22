Субсидированными авиарейсами из Перми можно будет улететь в 15 городов

Полеты из Перми. Фото: архив "КП"

Росавиация утвердила 15 субсидируемых авиарейсов из Перми на 2023 год. Полеты будут выполнять авиакомпании «Икар», «ЮВТ Аэро», «ЮТэйр», «Азимут» и «Сибирь».

Авиакомпания «Икар» сможет получить субсидии на маршруты из Перми – в Мурманск, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет летать в Самару и Казань.

С Когалымом, Сургутом, Тюменью и Уфой свяжет Пермь авиакомпания «ЮТэйр».

Авиакомпания «Азимут» предложит перелеты в Махачкалу и Минеральные Воды.

Авиакомпания «Сибирь» (S7) рассчитывает на субсидии для ежедневных рейсов в Новосибирск.

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