Субсидированными авиарейсами из Перми можно будет улететь в 15 городов

Полеты из Перми.
Фото: архив "КП"
Росавиация утвердила 15 субсидируемых авиарейсов из Перми на 2023 год. Полеты будут выполнять авиакомпании «Икар», «ЮВТ Аэро», «ЮТэйр», «Азимут» и «Сибирь».
Авиакомпания «Икар» сможет получить субсидии на маршруты из Перми – в Мурманск, Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград.
Авиакомпания «ЮВТ Аэро» будет летать в Самару и Казань.
С Когалымом, Сургутом, Тюменью и Уфой свяжет Пермь авиакомпания «ЮТэйр».
Авиакомпания «Азимут» предложит перелеты в Махачкалу и Минеральные Воды.
Авиакомпания «Сибирь» (S7) рассчитывает на субсидии для ежедневных рейсов в Новосибирск.
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