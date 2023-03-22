В Перми срываются сроки по установке подсветки зданий к 300-летию города

Архитектурная подсветка в Перми. Фото: Павел Шатров

На Комсомольском проспекте в Перми к началу марта 2023 года городские власти планировали оснастить архитектурной подсветкой 87 зданий. Пока удалось установить оборудование на 73 объектах.

В ходе заседания комитета Пермской городской думы представители департамента дорог и благоустройства администрации Перми сообщили, что реализация проекта может быть сдвинута на первые числа ноябрь этого года.

Дело в том, часть собственников помещений жилых домов отказываются от размещения на них оборудования для архитектурной подсветки, мотивируя это возможными затратами на их содержание. Они отказываются безвозмездно подписывать предложенные соглашения со стороны администрации города и выдвигают ряд требований по благоустройству придомовых территорий.

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