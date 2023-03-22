В Перми с 1 апреля перенесут остановки трамваев на улице Революции

Фото: Администрация Перми

В Перми с 1 апреля 2023 года трамваи, следующие в сторону конечных остановок «Велта», «Инкар» будут останавливаться на ул. Сибирской после перекрестка с ул. Революции; до остановки «Школа №107» и в депо – на ул. Революции только после проезда перекрестка с ул. Сибирской.

«Изменения коснутся трамвайных маршрутов №6, №8 и №11. Таким образом расстояния между остановочными пунктами будут приведены к действующим нормативам. В первую очередь, это актуально для маршрута №11, который сейчас совершает две остановки подряд – до и после перекрестка», - пояснили решение о переносе остановок в департаменте транспорта администрации Перми.

В департаменте напомнили, что до строительства трамвайной линии на ул. Революции была одна остановка в районе дома №21. Эти изменения должны позитивно сказаться на скорости движения и экономии времени пассажиров.

Ранее, со 2 мая 2022 года, на ул. Революции запустили движение автобуса маршрута №36 «Театр «Ироничная компания» – «М/р Вышка-2 – м/р Вышка-1». Автобусы начали следовать по выделенной полосе, совмещенной с трамвайной линией.

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