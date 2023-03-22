В Пермском крае дела обманутых дольщиков находятся на контроле Следственного комитета

Фото: СУ Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Денис Головкин провел личный прием участников долевого строительства многоквартирных домов по вопросам восстановления их прав.

К главе ведомства обратились более 20 граждан. Большинство вопросов касалось достройки объектов незавершенного строительства, сроков сдачи домов, а также о возможности получения компенсации за недостроенное жилье. Часть пришедших на личный прием обманутых дольщиков рассказали, что из-за действий недобросовестных застройщиков они потеряли свое жилье, а невыплата положенной по закону компенсации заставляет их проживать в арендуемых квартирах, терпеть другие большие неудобства.

Глава краевого следственного комитета Денис Головкин, представители министерства строительства Прикамья, «Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Пермского края» выслушали доводы и вопросы каждого обратившегося, обсудили пути их решения.

«Восстановление прав обманутых дольщиков, вопросы соблюдения законодательства в указанной сфере, находятся на особом контроле ведомства. Мы приняли письменные обращения по вопросам, относящимся к компетенции органов Следственного комитета, а также дали устные разъяснения по части других вопросов», - отметил по итогам личного Денис Головкин.

О принятых мерах и результатах рассмотрения обращений поступят уведомления в установленном законом порядке.

Следственное управление напоминает, что по вопросам восстановления прав участников долевого строительства многоквартирных домов, граждане могут обращаться в интернет-приемную следственного управления https://perm.sledcom.ru/folder/873415 либо по телефону доверия 8 (342) 249-54-64.

Также можно записаться на личный прием в следственное управление. Предварительная запись осуществляется в рабочее время по телефону: 8 (342) 249-88-38.

Обращение можно оставить на страницах следственного управления во «ВКонтакте» https://vk.com/suskperm или Телеграм-канале https://t.me/su_skr59

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