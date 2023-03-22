В Перми на 88-м году жизни скончался заслуженный эколог РФ Георгий Воронов

Фото: Кафедра биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ

В ночь на 22 марта ушел из жизни известный пермский ученый Георгий Воронов. Ему было 87 лет.

Сферой интересов Георгия Воронова были биогеография, экология, териология и кинология. В 1977 году на географическом факультете ПГНИУ он основал кафедру биогеоценологии и охраны природы. Он также создал два заповедника на территории Пермского края — «Вишерский» и «Басеги».

Георгию Воронову присвоены звания «Заслуженный эколог РФ» и «Почетный работник высшего профессионального образования». Кроме того, он не раз был номинирован на «Строгановскую премию». Также Георгий Воронов является внуком Александра Генкеля — основателя Ботанического сада при Пермском университете.

Прощание состоится 24 марта в 12:40 по улице Старцева, 140А.

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