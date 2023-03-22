МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Прикамье

Сильный ветер и гололедица на дорогах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие сутки на территории Пермского края вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают в региональном МЧС.

По данным ЦГМС, ночью и утром в четверг, 23 марта, на дорогах Прикамья образуется гололедица. Также усилится ветер, порывы могут достигнуть до 17 метров в секунду.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, коммунальные аварии, рост числа ДТП, пробки и сход льда с крыш. Спасатели рекомендуют жителям Прикамья быть более внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности.

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