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НовостиОбщество22 марта 2023 11:08

МЧС предупреждает о гололедице и сильном ветре в Прикамье

Ухудшение погоды ожидается ночью и утром 23 марта
Екатерина Оборина
Сильный ветер и гололедица на дорогах.

Сильный ветер и гололедица на дорогах.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие сутки на территории Пермского края вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждают в региональном МЧС.

По данным ЦГМС, ночью и утром в четверг, 23 марта, на дорогах Прикамья образуется гололедица. Также усилится ветер, порывы могут достигнуть до 17 метров в секунду.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, коммунальные аварии, рост числа ДТП, пробки и сход льда с крыш. Спасатели рекомендуют жителям Прикамья быть более внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности.

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