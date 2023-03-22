Трещины на взлетной полосе Пермского аэропорта отремонтируют за 10 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми ищут подрядчика для ремонта раскрывающихся трещин на взлетно-посадочной полосе аэропорта Большое Савино. Об этом сообщает Business class со ссылкой на информацию с сайта Единой информационной системы в сфере закупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 9,98 млн рублей. Подать заявку на участие в закупке можно до 5 апреля. Подрядчика определят 11 апреля. Материалы, необходимые для работ, должны иметь разрешение на использование на аэродромах.

Завершить ремонт планируется не позднее 31 сентября этого года. В это время полеты прекращать не будут.

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