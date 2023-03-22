В Перми заработал колл-центр для желающих служить по контракту

Работа колл-центра организована по единому номеру Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Перми запустили «горячую линию» по вопросам приема граждан на военную службу по контракту. Пермяки могут обратиться в колл-центр по единому телефону: 217-33-80. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В колл-центре можно получить всю интересующую информацию о контрактной службе в армии, а также оформить заявку на прохождение военной службы. «Горячая линия» будет работать по будням: с понедельника по четверг – с 09.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00.

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