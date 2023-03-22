В Прикамье УФАС возбудило дело против производителя минеральной воды

Оформление бутылки оказалось похожим на товарный знак «ВК «Старый источник». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Суксунские минеральные воды» из-за нарушений Закона о защите конкуренции. Как рассказали в антимонопольной службе, с жалобой обратилось ЗАО «Водная компания «Старый источник» из города Минеральные воды. Компания производит минеральную воду «Славяновская» и обладает исключительным правом на данный товарный знак.

В жалобе заявитель сообщил, что обнаружил в магазинах Перми и Пермского края минеральную воду «Славяновская». На этикетке был указан изготовитель «Суксунские минеральные воды», а место розлива – артезианская скважина, которая находится в Суксунском районе Прикамья. При этом оформление бутылки оказалось очень похожим на товарный знак «ВК «Старый источник».

В УФАС считают, что действия ООО «Суксунские минеральные воды» имеют признаки недобросовестной конкуренции. Они противоречат закону, а также могут вызвать смешение наименований товаров конкурентов и причинить убытки «Водной компании «Старый источник». В результате, в отношении компании «Суксунские минеральные воды» возбуждено антимонопольное дело. Его рассмотрение запланировано на 28 марта.

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