В Перми разыскивают 22-летнего парня, который ушел из реабилитационного центра

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

Волонтеры пермского поискового отряда «Лиза Алерт» объявили поиски 22-летнего Елисея Луппова. Он ушел утром 18 марта из реабилитационного центра в деревне Мошево под Краснокамском.

Как сообщают волонтеры, он мог уехать в Екатеринбург или Москву.

черная куртка, черная безрукавка, черное трико с рисунком, черная толстовка с капюшоном, черные кроссовки.

Елисей был одет в темную одежду – в черные куртку, безрукавку, трико с рисунком, толстовку с капюшоном, на ногах черные кроссовки.

Пропавший – высокий и худощавый: его рост 193 сантиметра, у него русые волосы и голубые глаза. На лице возможна небритость и небольшая борода.

Инфорг поиска – Светлана, телефон 8-963-648-69-83.

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