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НовостиОбщество21 марта 2023 13:23

МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице на дорогах Пермского края

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в среду 22 марта
Екатерина Оборина

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие сутки на территории Пермского края ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупреждают в региональном МЧС. По данным Пермского ЦГМС, с 21 по 22 марта ночью и утром на дорогах Прикамья образуется гололедица. Также возможно усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с этим вероятны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш. Водителям и пешеходам рекомендуют быть более внимательными и осторожными. Не следует находиться рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередач, а также не парковать машины возле них.

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