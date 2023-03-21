В Индустриальном районе Перми вынесли приговор 23 наркоторговцам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Индустриальный суд Перми вынес приговор 23 участникам группы наркодилеров. Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, подсудимые занимались наркобизнесом с января 2018 года по февраль 2021 года. Среди членов банды были как наркозависимые, так и увлекающиеся спортом молодые люди и девушки.

Фигуранты в возрасте от 19 до 40 лет работали на один интернет-магазин. Они выполняли различные роли: рядовые закладчики, курьеры, фасовщики. Злоумышленники продавали наркотические средства на территориях Пермского края и других регионов страны. Одним из излюбленных мест, где они часто делали тайники с наркотиками, было Северное кладбище в Перми. Именно здесь в разное время полицейские задержали пятерых фигурантов. В ходе обысков правоохранители изъяли у них около 5,5 кг синтетических наркотиков.

В зависимости от ролей каждого суд приговорил подсудимых на срок от 9 до 14 лет лишения свободы. Отбывать наказания они будут в колониях общего, строгого и особого режимов, и с ограничением свободы. Кроме того, осужденным назначены штрафы, общая сумма которых составила 2,48 млн рублей. В настоящее время приговор в законную силу еще не вступил.

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