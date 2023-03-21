В Губахе разрушаются декорации к фильму «Сердце Пармы»

Фото: Администрация Губахи/Юлия Белоконь

В Пермском крае разрушаются деревянные декорации, которые были построены для съемок фильма «Сердце Пармы». На состояние конструкций пожаловались пермские туристы в социальных сетях. По словам посетителей, «здесь вот-вот все рухнет, и смотреть скоро будет не на что». Ситуацию прокомментировали в администрации Губахи.

– После полного таяния снега будет проведено обследование для установления целесообразности проведения ремонта декораций, - прокомментировали в администрации города.

Фото: Администрация Губахи/Юлия Белоконь

Напомним, декорации для съемок исторического фильма «Сердце Пармы» были возведены в 2019 году. Локация находится недалеко от Губахи и является популярным туристическим местом в Прикамье. Комплекс включает в себя деревянную крепость, храм, кельи монастырского холма, а также несколько дворов. Декорации в дальнейшем планировалось использовать как туристические объекты.

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