В Прикамье жителя Кыргызстана отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В октябре прошлого года ночью на трассе Пермь — Екатеринбург произошло смертельное ДТП. На 69-м километре автодороги столкнулись самосвал и Daewoo Nexia.

Водителем самосвала был житель Кыргызстана. Он не учел интенсивность движения, а также особенности дорожных и метеорологических условий, из-за чего не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой.

На месте аварии погибли водитель и пассажир Daewoo Nexia. Еще один пассажир легковушки получил тяжкие телесные повреждения.

Как сообщили в Кунгурском городском суде, водитель самосвала полностью признал свою вину и принес извинения. Его приговорили к двум годам колонии, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.

Кроме того, с предприятия, в собственности которого находился самосвал, взыскали 2 млн рублей в пользу потерпевших.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65