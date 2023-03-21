«Тюремный замок» в Перми отремонтируют за 10,7 млн рублей

Фото: Лела Минадзе

В Перми ищут подрядчика, который выполнит капитальный ремонт «Тюремного замка» по улице Клименко, 24. Об этом сообщает Business class.

Речь идет о фасадах здания Следственного изолятора № 1. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. Известно, что там отбывали заключение революционеры Яков Свердлов, Федор Сергеев (Артем), Лидия Фотиева и другие.

Максимальная стоимость контракта составляет 10,7 млн рблей. Работы необходимо выполнить до 1 августа этого года. Срок гарантии — 3 года. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление работ по сохранению памятников истории и культуры.

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