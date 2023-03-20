В Перми пять дней назад пропал рыжий мужчина

Фото: Поисковый отряд "Регион59-поиск пропавших людей"
Волонтеры поискового отряда «Регион59 - поиск пропавших людей» объявили поиск Андрея Павлова. 53-летний мужчина приехал в Пермь из поселка Пожва Юсьвинского района Коми округа.
16 марта он ушел из дома по ул. Таборской в Перми, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы Андрея Павлова: худощавый, рост 165 сантиметров, волосы рыжие, на лбу залысины.
Был одет в серую куртку и синие джинсы. На голове – черная шапка.
Всех, кому известно его местонахождение, волонтеры просят сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС.
Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru