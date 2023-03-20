Пермяки увидят шедевры Гюстава Доре

Иллюстрация к "Красной шапочке".

24 марта в Центральном выставочном зале Перми (Комсомольский пр., 10) открывается выставка «Шедевры Гюстава Доре» (6+). В экспозиции представлены более 120 работ выдающегося французского художника и графика XIX века Гюстава Доре.

- Доре создал десятки тысяч работ, каждая из которых входит в золотой фонд всемирного художественного наследия. И даже сегодня, в XXI веке, масштаб его гения так и не вписывается ни в одни рамки,- рассказали в Центральном выставочном зале.

На выставке представлены иллюстрации к таким произведениям,как «Потерянный рай» Мильтона, «Божественная комедия» Данте, «Атала» Шатобриана, «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Сервантеса, «Приключения Барона Мюнхгаузена» Распе, Басни Лафонтена, «Легенда об оборотне» Л'Эпина, «Волшебные сказки» Перро, а также иллюстрации к Библии, выполненные в технике литографии в конце XIX века.

Билеты: 300 рублей, льготный - 250 рублей, для школьников - 150 рублей.