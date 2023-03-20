В Прикамье на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли 38 классов в 27 школах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшую неделю с 13 по 19 марта в Пермском крае ОРВИ и гриппом заболели 16354 человека. Показатель соответствует уровню предыдущей недели. Такие данные сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое население – 57,5%. Среди больных циркулируют вирусы гриппа В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ образовательный процесс частично приостановлен в 38 классах в 27 школах и 32 группах в 35 детских садах Прикамья.

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