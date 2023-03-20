В Перми отреставрируют дом, в котором работал писатель Аркадий Гайдар

Фото: 2ГИС/Roman Romanoff

В Перми дом по улице Сибирской, 8 ждет реставрация. Сейчас ведутся поиски подрядчика, который выполнит ремонтные работы. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

В историческом здании проведут капитальный ремонт инженерных систем и помещений. Максимальная сумма контракта составляет 4,95 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 марта.

Известно, что в этом доме ранее трудились писатель Аркадий Гайдар, а также журналист Савватий Гинц и краевед Борис Назаровский.

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