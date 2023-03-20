Фото: Яндекс Пробки

По информации сервиса «Яндекс Пробки», 20 марта 2023 года к 08:00 самые крупные затруднения в движении наблюдаются на дорогах Вышке-1 в сторону центра: ул. Соликамской, ул. Мостовой, ул. Огородникова, ул. Фокинской, а также пл. Восстания.

В районе Вышки-2 утренняя пробка в 6-7 баллов на ул. Гашкова при спуске к ул. Соликамской, а также ул. Соликамской от Балмошной до завода «Машиностроитель».

В центре города затор в 8-9 баллов на ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции, на ул. Пушкина при въезде на Колхозную площадь со стороны ул. Борчанинова. Медленно движется транспорт по ул. Попова со стороны Коммунального моста от ул. Монастырской до ул. Пушкина, ул. Ленина от ул. Попова до ул. Борчанинова.

Начинает скапливаться транспорт на ш. Космонавтов от ул. Голева до ул. Плеханова, а также от ул. Верхнемуллинской до ул. Промышленной. Пробка в 9 баллов на перекрестке ул. Промышленной с ул. Верхнемуллинской и ул. Леонова.

Затруднения в движении а 6-7 баллов появились на ул. Героев Хасана от Бродоаского тракта до Велты.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, плотине КамГЭС, а также на Западном, Южном и Восточном обходах Перми больших затруднений в движении нет.

Общую дорожную ситуацию в Перми к 08:00 20 марта 2023 года сервис «Яндекс Пробки» оценивает в 5 баллов. Следите за оперативной ситуацией на дорогах города в сервисах «Яндекса».

Уважаемые пермяки и гости города, хорошего вам утра и безопасных дорог!

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