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НовостиОбщество19 марта 2023 16:53

В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Кунгура

Александар Кадникова не стало 5 марта
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Фото: ТОС "Калинино - точка будущего "/ВКонтакте

Фото: ТОС "Калинино - точка будущего "/ВКонтакте

Грустные вести сообщили в группе Территориального общественного управления «Калинино - точка будущего»: 5 марта в спецоперации на Украине погиб Александр Кадников

- Горе не обошло стороной и нашу территорию. Соболезнуем Нине Аркадьевне, брату Алексею, всем родным и близким. Всегда будем помнить Александра как мужественного и доброго человека. Вся Калининская территория скорбит вместе с вами, - сообщили в вгруппе ТОС «Калинино - точка будущего».

Информацию о дате и месте прощания сообщат в понедельник, 20 марта.

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