Закрывшиеся пермские кинотеатры планируют продать или сдать в аренду

Фото: страница ВК кинотеатра.

В конце февраля сразу два пермских кинотеатра - «Кристалл» и «Синема Парк Колизей» - объявили о своем закрытии. Спустя три недели, генеральный директор группы компаний «Панорама», которая владеет помещениями кинотеатров, сообщил изданию «Коммерсант», что площади собираются продать или сдать в аренду.

«Будем искать арендатора по рыночной ставке, либо покупателя по рыночной цене. У нас достаточный запас финансовой прочности, чтоб не «отдаваться» за бесценок. Нам было бы нелогичным расстаться с действующим арендатором, который предлагал варианты по снижению ставки, чтоб искать кого-то с дисконтом. Ставка сейчас обсуждается, в том числе с привлечением потенциальных риэлторских компаний» - цитирует издание слова гендиректора «Панорамы» Станислава Мухутдинова.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65