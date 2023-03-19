В сезон охоты в Прикамье разрешили убить 975 медведей

Фото: Анатолий ЖДАНОВ
С 1 апреля в Прикамье открывается сезон весенней охота на бурого медведя. Он продилтся до 31 мая. Разрешения на охоту можно получить в Александровске, Березниках, Соликамске, Юсьве, Чердыни, Чусовом, Губахе, Кизиле, Красновишерском, Косинском, Кочевском, Октябрьском и Гайнском районах.
Как сообщили в Минприроды Прикамья, квота добычи медведя в Пермском крае составляет 975 особей. На общедоступные охотничьи угодья - 251 особь. На сегодняшнйи день на территории региона насчитывается 6991 особей бурого медведя.
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