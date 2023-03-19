Украина включила в санционный список Пермский пороховой завод

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский пороховой завод внесен в санкционный список Украины. Соответствующий указ размещен на сайте президента Владимира Зеленского. Ограничения подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций с заводом, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами и другое. Санкции в будут действовать десять лет.

Напомним, ранее под санкции, только Евросоюза, попали депутаты Госдумы от Пермского края: Роман Водянов, Ирина Ивенских, Антон Немкин, Игорь Шубин, а также Мария Дробот и Андрей Кузнецов, Максим Решетников. А в середине декабря прошлого года санкции наложили и на крупнейшее оборонное предприятие Пермского края - ПАО Предприятию ограничили доступ к промышленным технологиям, вычислительным компонентам, печатным схемам, радионавигационным системам, аппаратуре радиоуправления, камерам.

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