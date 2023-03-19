Аэрофлот отменил на два дня перелеты из Перми в Сочи и обратно

Фото: Олег УКЛАДОВ
Аэрофлот отменяет на два дня перелеты в Сочи из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга и Перми. Причина - плохие погодные условия.
- В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов, Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении, - говорится на сайте авиакомпании.
Так, 19 марта отменен рейс SU2915 Пермь — Сочи и 20 марта и SU2914 Сочи — Пермь. С полным списком отмененных рейсов можно ознакомится на сайте Аэрофлота.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65