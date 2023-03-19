Аэрофлот отменил на два дня перелеты из Перми в Сочи и обратно

Фото: Олег УКЛАДОВ

Аэрофлот отменяет на два дня перелеты в Сочи из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Уфы, Санкт-Петербурга и Перми. Причина - плохие погодные условия.

- В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Сочи и руководствуясь приоритетом безопасности полетов, Аэрофлот информирует об отмене собственных рейсов из Москвы и пунктов РФ в Сочи и обратном направлении, - говорится на сайте авиакомпании.

Так, 19 марта отменен рейс SU2915 Пермь — Сочи и 20 марта и SU2914 Сочи — Пермь. С полным списком отмененных рейсов можно ознакомится на сайте Аэрофлота.

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