В лесу Октябрьского района на видео попала енотовидная собака

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В объектив сотрудников Минприроды попал любопытный и интересный обитатель леса в Октябрьском районе - енотовидная собака. Как рассказали специалисты Минприроды, енотовидная собака - хищник из семейства псовых, величиной с небольшую собаку. В длину они могут достигать 80 см, из которых 25 сантиметров - хвост. Они имеют коренастое, длинное тело и короткие лапы.

Енотовидные собаки питаются грызунами, птицами, лягушками, жуками, зерном, ягодами, опавшими плодами, но не брезгует падалью, снулой рыбой и пищевыми отбросами. Зимой они отъедаются и залегают в спячку. Сон продолжается с декабря-января по февраль-март.

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