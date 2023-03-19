Пермская «ОДК-СТАР» увеличит производство систем автоматического управления для двигателей ПД-8

Фото: permkrai

Пермские инженеры предприятия «ОДК-СТАР» ввели в эксплуатацию семь стендов для проведения испытаний агрегатов двигателя ПД-8, которые буджут устанавливать на самолет Sukhoi Superjet New, еще пять стендов заработают в ближайшее время.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, с помощью новых стендов можно испытывать гидромеханические и электронные агрегаты как по отдельности, так и в комплексе, имитируя их работу в составе двигателя.

«Перед Ростехом стоит масштабная задача - поставить до 2030 года свыше 500 самолетов различных типов для отечественных авиакомпаний. Для ее выполнения предприятия «Объединенной двигателестроительной корпорации» планомерно наращивают свои производственные возможности. В частности, в Перми практически удвоится количество испытательных стендов для работы над системами управления двигателем ПД-8 – в ближайшее время их число достигнет 12. Это позволит увеличить объемы выпускаемой продукции», – сообщили в авиационном комплексе Ростеха.

В планах предприятия нарастить производство в семь раз. Если в 2022 году удалось изготовить пять комплектов систем автоматического управления, то в этом планируется выпусить 35 комплектов.

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