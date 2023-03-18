Пермяк отсудил у продавца неустойку за некачественную баню

Купленная баня оказалась с дефектом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В суд обратился пермяк, который остался недоволен купленной баней. Мужчина заключил договор на поставку, заплатив продавцу 235 тысячи рублей. Баню привезли и установили, пермяк пользовался ей год.

- В ходе эксплуатации были выявлены недостатки, которые ответчиком были частично устранены, но спустя непродолжительное время проявились вновь, что сделало эксплуатацию бани невозможной, - рассказали в Пермском краевом суде.

Пермяк вновь направил претензию продавцу, но тот отказался устранять проблемы. Тогда покупатель обратился в суд, ведь гарантийный срок еще не прошел.

Судебная строительно-техническая экспертиза выявила производственные дефекты – темные окрасы (синеву) на одной из стен и конденсат внутри стеклопакета в комнате отдыха. Стоимость повреждений бани эксперт оценил в более чем 18 тысяч рублей.

Судья Свердловского района Перми принял решение взыскать стоимости устранения недостатков, определенной судебным экспертом. Плюс неустойка, компенсация морального вреда и штрафа составили сумму более 84 тысяч рублей. Пермский краевой суд оставил решение без изменения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65