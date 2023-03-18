Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 марта 2023 11:13

В Перми с торгов сняли земельный участок по улице Калинина

Вновь выставить его обещали в 2023 году
Анна Маркова
На участке планируется возвести торговые и развлекательные центры.

На участке планируется возвести торговые и развлекательные центры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми земельный участок площадью в три тысячи квадратных метров по улице Калинина, з/у 102а сняли с торгов, но планируют вернуть. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на администрацию.

Торги были назначены на минувшей неделе, но не состоялись.

В документацию планируют внести новое условие для победителя торгов – в обязательном порядке согласовать фасадные решения будущего объекта с мэрией. Потом земельный участок вновь отправят на торги.

К слову, он расположен неподалеку от места, где планируется строительство аквапарка и торгово-развлекательной зоны. Начальная цена за один год аренды составляет 2,4 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65