В Перми с торгов сняли земельный участок по улице Калинина

На участке планируется возвести торговые и развлекательные центры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми земельный участок площадью в три тысячи квадратных метров по улице Калинина, з/у 102а сняли с торгов, но планируют вернуть. Об этом сообщает издание Business Class со ссылкой на администрацию.

Торги были назначены на минувшей неделе, но не состоялись.

В документацию планируют внести новое условие для победителя торгов – в обязательном порядке согласовать фасадные решения будущего объекта с мэрией. Потом земельный участок вновь отправят на торги.

К слову, он расположен неподалеку от места, где планируется строительство аквапарка и торгово-развлекательной зоны. Начальная цена за один год аренды составляет 2,4 млн рублей.

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