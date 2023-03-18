В пермском аэропорту задерживаются два рейса до Сочи

Самолеты не могут вылететь из-за тумана в Сочи. Фото: Анна Маркова

В пермском аэропорту ждут вылета в Сочи пассажиры двух самолетов. Онлайн-табло сообщает, что задерживается вылет авиакомпании «Победа», рейс - ДР 366. Он должен был вылететь сегодня в 6.45, теперь расчетное время вылета – 18.00.

Также задерживается рейс - СУ 2915 авиакомпании «Аэрофлот», вылет был назначен из Перми на 7.10. Сейчас расчетное время вылета на табло – 13.00.

Из Сочи в Пермь не может вылететь самолет авиакомпании «Победа», рейс - ДР 365, он должен был приземлиться у нас в 5.55, но по-прежнему находится в Сочи. Причиной задержки авиарейсов стали неблагоприятные метеоусловия в Сочи. Над городом никак не рассеивается туман.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65