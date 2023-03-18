На пожаре в Перми погибла женщина

Пожар случился в многоквартирном доме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми 18 марта произошел пожар в многоквартирном доме по улице Ольховская. Пожарным вызов поступил во втором часу ночи. В МЧС по Пермскому краю рассказали, что на место прибыли 11 человек личного состава и 2 единицы техники.

В одной из квартир горели домашние вещи на площади около 10 квадратных метров. В комнате было найдено тело погибшей женщины.

- Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в МЧС Прикамья.

Спасатели напоминают: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

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