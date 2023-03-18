Бывший зампред председателя правительства Прикамья обязана прочитать материалы уголовного дела до 30 марта

Елена Лопаева. Фото: личная страница бывшего вице-премьера в сосетях.

Бывший зампред председателя правительства Пермского края Елена Лопаева обязана прочитать материалы уголовного дела до 30 марта. В этом ее обязал суд по ходатайству следователя, сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

Обвиняемая и ее адвокат не согласны с этим, просили суд не удовлетворять ходатайство, считая, что сроков не нарушают. По их мнению, следствие не предоставило материалы в полном объеме, в том числе и вещественные доказательства.

Напомним, Елену Лопаеву задержали в одном из столичных офисов в январе 2022 года. Бывшего вице-премьера подозревают в хищении средств из благотворительного фонда «Содействие ХХI век». По версии следствия, Елена Лопаева, занимавшая высокопоставленную должность, вступила в сговор с директором Фонда «Содействие – ХХI век» и похитила более 50 миллионов рублей.

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