В Перми отключат воду в десятках домов

Без воды осунуться жители десятков домов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми 18 марта без воды останутся сотни жителей. Отключение пройдет в Орджоникидзевском районе. ЕДДС города сообщает, что отключение продлится с 10:00 до 19:00. Ремонтные работы проведут сотрудники «Новогор Прикамье» по улице Вильямса, 37Б.

Запастись водой стоит жителям следующих домов:

Вильямса, 18, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 35, 39, 39а, 39б, 37б, 37а, 37, 4б, 41, 41а, 43, 45, 45а, 47(д/сад), 47а, 51а;

ул. Толбухина, 6, 10а, 12а, 12, 14, 16а;

ул. Никитина, 18б, 22;

ул. Гайвинская, 6, 8;

ул. Писарева, 11, 13, 15.

Пониженное давление ожидается:

по ул. Карбышева 4, 32, 46, 42, 44, 48, 50;

ул. Репина, 25, 27, 31, 2а, 2б;

ул. 1-й Дубровский, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

2-й Дубровский, 6 ,8.

Телефон «Новогора»: 2100-680.

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