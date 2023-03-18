В Перми отключат воду в десятках домов

Без воды осунуться жители десятков домов.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Перми 18 марта без воды останутся сотни жителей. Отключение пройдет в Орджоникидзевском районе. ЕДДС города сообщает, что отключение продлится с 10:00 до 19:00. Ремонтные работы проведут сотрудники «Новогор Прикамье» по улице Вильямса, 37Б.
Запастись водой стоит жителям следующих домов:
Вильямса, 18, 10а, 10б, 12, 14, 16, 18, 35, 39, 39а, 39б, 37б, 37а, 37, 4б, 41, 41а, 43, 45, 45а, 47(д/сад), 47а, 51а;
ул. Толбухина, 6, 10а, 12а, 12, 14, 16а;
ул. Никитина, 18б, 22;
ул. Гайвинская, 6, 8;
ул. Писарева, 11, 13, 15.
Пониженное давление ожидается:
по ул. Карбышева 4, 32, 46, 42, 44, 48, 50;
ул. Репина, 25, 27, 31, 2а, 2б;
ул. 1-й Дубровский, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;
2-й Дубровский, 6 ,8.
Телефон «Новогора»: 2100-680.
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