Катерина Шпица пожаловалась, что в Перми у нее украли эксклюзивную толстовку

Актриса пожаловалась, что в родном городе она лишилась дорогой сердцу вещи. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Катерина Шпица пожаловалась своим подписчикам, что в родной Перми у нее украли эксклюзивную толстовку. Это преступление было совершено в стенах Пермского государственного института культуры.

- А у меня такой толстовки нет! – написала актриса на своей странице в соцсетях. - Больше нет. Во время зимней сессии в Перми ее увели в раздевалке института! Со мной такое впервые. Надеюсь, это был фанат. Так что Пермь и Пермский край, а может, и другие регионы, если увидите человека в черной толстовке с надписью «Училки в законе», знайте, она добыта незаконным путем. А если, о таинственный похититель, ты одумаешься, приноси инкогнито в раздевалку второго корпуса кулька и оставь на вешалке в период с 5 по 24 июня, она мне дорога как память!

Фото: страница ВК Катерина Шпица

Таким необычным постом пермская актриса сообщила своим фанатам о премьере сериала «Училки в законе», в котором Катерина Шпица сыграла роль завуча по внеклассной работе.

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