В Пермском крае зэк изнасиловал женщину, едва выйдя из тюрьмы

Обвиняемому грозит новый длительный срок. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ровно две недели гулял на свободе освободившийся из колонии в Пермском крае 31-летний мужчина. Потом бывший зек достаточно быстро взялся за старое и совершил два тяжких преступления: «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством» и «Грабеж».

Из мест лишения свободы обвиняемый освободился 30 декабря 2022 года, а уже 14 января 2023 года его пригласила к себе в гости жительница Пермского района.

- В ночное время, находясь в квартире потерпевшей, мужчина распивал с женщиной спиртные напитки, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ходе распития спиртного мужчина, применил физическую силу и, угрожая потерпевшей убийством, изнасиловал ее. После этого он отобрал у потерпевшей сотовый телефон и скрылся с места происшествия.

В настоящий момент уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.