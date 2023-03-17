Более 11,7 млн жителей Приволжья являются клиентами Волго-Вятского банка Сбербанка

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В преддверии Международного дня клиента в Волго-Вятском банке Сбербанка поделились статистикой обслуживания в 9 регионах своего присутствия.

На сегодняшний день Волго-Вятский банк обслуживает более чем 11,7 млн клиентов, а почти каждый третий клиент получает зарплату на карту Сбера (3,5 млн клиентов). Большая доля клиентов (25%) – это клиенты в возрасте от 35 до 49 лет.

На территории присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка работают почти 1,7 тысячи офисов. Ежедневно их посещаемость составляет почти 165 тыс. клиентов, а количество совершенных регулярных платежей за год достигает 530 млн. При этом, почти 79% платежей клиенты банка осуществляют в дистанционных каналах в любое удобное для них время, без привязки к графикам работы офисов.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«День клиента – праздник, который команда Сбера отмечает каждый день в году. Клиент для нас – наш друг, партнер и мотиватор. Ежедневно мы строим свою работу так, чтобы ему было комфортно, безопасно, выгодно и интересно пользоваться предложениями банка. Совершенствуя клиентский путь, мы открываем офисы нового формата на территориях присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка, выводим на рынок уникальные предложения, развиваем сервис и инфраструктуру банка. Всех клиентов хотелось бы не только поздравить, но и выразить нашу искреннюю признательность за выбор Сбера. Рады быть рядом!».