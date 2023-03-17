«Т Плюс» повысила надежность теплоснабжения для 10 многоэтажек и детской больницы в Перми

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермские тепловые сети модернизировали сети горячего водоснабжения и циркуляции части зданий микрорайона Октябрьский Кировского района Перми. На эти цели компания направила 49,9 млн рублей. Принятые меры повысили качество услуг теплоснабжения для жителей правобережной части города.

Проведено техническое перевооружение для ЦТП-21 на улице Ласьвинская, от которого запитаны 10 многоквартирных домов и городская детская поликлиника № 4. Кроме обновления теплопроводов, установлен дополнительный насос циркуляции, заменено 2265 метров трубопроводов отопления на участке от центрального теплопункта до зданий.

Для обеспечения точности учета теплоресурсов на ЦТП-21 установлены новые контрольно-измерительные приборы – манометры, термометры и запорная арматура. В итоге, помимо высокого качества коммунальных услуг, жителям гарантировано точное начисление платежей за теплоресурсы.

«Благодаря мероприятиям будет решена многолетняя проблема с горячей водой в данном районе. Теперь подача услуг теплоснабжения в здания и медучреждение осуществляется с нормативными показателями. Такие меры дают возможность для последующих улучшений на внутридомовых сетях», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

В Перми «Т Плюс» отвечает за теплоснабжение свыше 650 бюджетных учреждений города Перми: детских садов, школ, больниц и поликлиник. Энергетики отапливают 177 зданий вузов, колледжей, лицеев и 17 домов культуры. Кроме того, теплоресурсы подаются в более чем 4,5 тыс. многоквартирных домов краевой столицы.