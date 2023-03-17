Пермские ученые придумали, как увеличить производство авиадвигателей в три раза

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ученые Пермского политехнического университета придумали способ, как повысить производство авиадвигателей в три раза. Специалисты предложили новый процесс изготовления и сборки лопаток и узлов соплового аппарата. Они совместили операции цифрового контроля фактической площади проходного сечения и автоматизированного управляемого процесса глубинного шлифования поверхностей сопловых лопаток. Все это пермские ученые сделали на новом станке с числовым программным управлением.

- Новый станок имеет современную конструкцию и концепцию системы управления. Она обеспечивает высокую производительность и точность обработки. Наличие ЧПУ дает больше возможностей для корректировки процесса. Для этого мы создали специальное программное обеспечение, - делится декан механико-технологического факультета ПНИПУ, доктор технических наук Михаил Песин.

Перед испытаниями разработчики переоборудовали станок. Импортные шлифовальные круги заменили на отечественные и внесли корректировки с помощью специального программного обеспечения. Благодаря оцифровке числовое программное управление позволяет учесть различные погрешности профиля пера лопаток, а также рассчитать угол разворота и смещения.

Разработка пермских ученых уже применяется на заводе «ОДК-Авиадвигатель». По новой технологии обработали 26 комплектов сопловых аппаратов и более тысячи сопловых лопаток. По словам ученых, изобретение сможет увеличить производительность деталей в три раза, а также повысит их качество и сократит затраты на четыре миллиона рублей. Кроме того, новая разработка поможет повысить технологический суверенитет России и выполнить большой госзаказ по строительству новых самолетов.

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