В Перми на ходу загорелся автобус

Фото предоставлено подписчиком "Комсомолки"

Подписчики "Комсомолки" прислали в редакцию видеозапись с горящим автобусом в районе Чкалова. Поднимающиеся в небо черные клубы дыма было видно за несколько километров.

- Автобус двигался без пассажиров, пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю работают на месте. Пострадавших и погибших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Автобус выгорел полностью. Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте

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