В Прикамье 46-летний мужчина уехал на вахту и пропал

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

Ведутся поиски 46-летнего Владимира Чепарышева из деревни Верх-Уса Куединского района. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Мужчина уехал на вахту в Березники. Родственники не могут до него дозвониться. С 28 февраля он перестал выходить на связь.

Волонтеры назвали приметы пропавшего. Его рост 175 сантиметров, волосы рыжие, глаза зеленые, телосложение среднее. Был одет в синюю рабочую фуфайку, синие джинсы, зимние дутыши, черную вязаную шапку. При себе имел черную спортивную сумку. Из особых примет сломанный нос и усы.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-919-464-27-75.

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