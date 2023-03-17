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НовостиПроисшествия17 марта 2023 11:44

В Перми из-за пожарной сигнализации эвакуировали химический корпус ПГНИУ

Датчик сработал из-за скопления пара в лаборатории
Екатерина Оборина
Фото: ПГНИУ

Фото: ПГНИУ

Днем в пятницу 17 марта в Пермском классическом университете прошла эвакуация. В шестом корпусе химического факультета сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Предварительно установлено, что датчик пожарной сигнализации сработал из-за скопления пара. В одной из лабораторий корпуса проводились опыты. Студентов и сотрудников вуза эвакуировали из здания в установленном порядке.

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