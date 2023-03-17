В ходе спецоперации на глазах у брата погиб боец из Пермского края

Фото: Администрация Добрянского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб 30-летний Дмитрий Бороздин из Добрянки. Об этом стало известно 17 марта, сообщает администрация Добрянского городского округа.

Дмитрий Бороздин родился в Читинской области, жил и рос в Добрянке. Здесь же в 2009 году окончил школу. В 2011-2012 годах служил во Владивостоке в Военно-морском флоте. Был мобилизован в сентябре прошлого года.

Местная газета «Зори Плюс» рассказывает, что на фронт Дмитрий Бороздин отправился вместе с братом Андреем. «Он погиб у меня на глазах, исполняя воинский долг. До спецоперации он работал на заводе «Камкабель» водителем электропогрузчика. Всегда был веселый, добрый, отзывчивый, все время улыбался. У него осталась дочь», — поделился брат. После отпуска он намерен вернуться на передовую.

Прощание с бойцом состоится 19 марта в 11:00 в ДК им. Ладугина.

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