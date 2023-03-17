Губернатор Пермского края анонсировал бизнес-поездку в Иран

Фото: правительство Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил о предстоящей бизнес-миссии представителей региона в Иран. О запланированной рабочей поездке он рассказал в своем telegram-канале.

По словам главы Прикамья, договоренность об организации бизнес-миссии была достигнута с заместителем министра нефти Ирана во время международной нефтегазовой выставки Petroleum Istanbul.

Напомним, ранее делегация Пермского края посетила с рабочим визитом Индию. Результатом поездки стали соглашения и контракты. Объем инвестиций в экономику Пермского края оценивается в 1,5 млрд рублей.

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