Компания «Алендвик» откроет в Перми новое кафе

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«Алендвик» планирует открыть в Перми новое заведение. Оно появится на перекрестке улицы Петропавловской и Компроса по адресу Комсомольский проспект, 15.

Концепция кафе пока держится в секрете. Известно, что оно откроется в рамках проекта «Улица еды», который реализует «Алендвик». Компания намерена открыть вдоль Комсомольского проспекта сразу несколько заведений с разными кухнями мира. Уже к майским праздникам в Перми ожидается открытие кофейни Good News и кафе с французскими блинами и супами Crepe & Суп.

Напомним, что к компании «Алендвик» также относятся кафе Chiken, кафе паназиатской кухни Поке-maN и кафе-мороженое BR and Ice — бывший Baskin Robbins.

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