В Перми 25 и 26 марта перекроют движение по улице Углеуральской

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Фото: архив "КП"
В следующие выходные в Перми временно перекроют движение транспорта по улице Углеуральской. Речь идет об участке, расположенном в районе перекрестка с улицей Энгельса. Ограничение связано с реконструкцией объекта инженерной инфраструктуры, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.
Движение для всех видов транспорта на данном участке будет закрыто в течение двух дней – 25 и 26 марта. Объезд возможен по улицам Папанинцев и Гатчинской. Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать поездки и маршрут следования.
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