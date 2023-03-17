В Перми 25 и 26 марта перекроют движение по улице Углеуральской

. Фото: архив "КП"

В следующие выходные в Перми временно перекроют движение транспорта по улице Углеуральской. Речь идет об участке, расположенном в районе перекрестка с улицей Энгельса. Ограничение связано с реконструкцией объекта инженерной инфраструктуры, сообщили в городском департаменте дорог и транспорта.

Движение для всех видов транспорта на данном участке будет закрыто в течение двух дней – 25 и 26 марта. Объезд возможен по улицам Папанинцев и Гатчинской. Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать поездки и маршрут следования.

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